Casa Marani, nuovo look e 35 posti in più

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PAESE È stata inaugurata ieri la nuova casa di riposo di Paese, centro di proprietà del Comune gestito da Casa Marani. Dopo la ristrutturazione e l'ampliamento, operazione da 2,7 milioni, i posti letto sono passati da 53 a 88, la stragrande maggioranza in convenzione. Verranno occupati tutti non appena arriverà il via libera dell'Usl. Ma non ci si ferma qui. L'ipab ora punta anche a lanciare un programma per raccogliere fondi attraverso micro-prestiti. Si chiederà alle famiglie, quelle degli anziani residenti ma non solo, così come alle...