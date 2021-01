LA CAMPAGNA

TREVISO L'adesione alla campagna vaccinale anti-Covid tra gli operatori di Casa Fenzi non ha superato il 70%. L'altro ieri sono state eseguite le iniezioni all'interno della casa di riposo di Conegliano, una delle strutture più colpite da coronavirus nel corso della prima ondata. E alla fine solo il 68 per cento dei dipendenti ha scelto di farsi immunizzare subito. Un dato inferiore alla media generale della rsa, che sta viaggiando verso l'80%, come confermato dall'Usl della Marca. Nel dettaglio, a Casa Fenzi al momento si sono vaccinati un'ottantina di operatori su 120. Ne mancano una quarantina all'appello. «Ma è stato solo il primo round spiega Gianni Zorzetto, presidente della casa di riposo quando si fa tutto in una giornata, si rischia di non comprendere le persone che sono in malattia e chi è assente. Ci possono essere poi degli operatori già contagiati e negativizzatisi che scelgono di aspettare. Non ho il sentore della diffusione di posizioni no-vax. Faremo tutte le valutazioni del caso, anche in vista dei richiamo, previsto tra tre settimane. E, se possibile, ci potrà essere anche il recupero delle persone che nel primo giro non si sono vaccinate». I

GLI OSPITI

Il discorso è diverso per quanto riguarda gli anziani: la prima dose del siero Pfizer è stata somministrata al 95% dei 160 ospiti di Casa Fenzi. «Un'ottima percentuale per proteggere le persone più a rischio. Una grande soddisfazione sottolinea Zorzetto nell'attuale periodo di emergenza sanitaria, penso anche ai familiari dei nostri ospiti, da molti mesi impossibilitati a vedere i propri cari, perché vedo avvicinarsi il momento della riapertura del centro di servizi».

STRUTTURE PRIVATE

Oggi, intanto, si concluderà la due giorni di vaccinazioni anti-Covid per il personale delle strutture sanitarie private convenzionate: il Covid Hospital del San Camillo di Treviso, Giovanni XXIII di Monastier, Villa Napoleon di Preganziol e La nostra famiglia. Le 1.443 dosi di vaccino messe a disposizione sono state tutte prenotate. Tra i primi a vaccinarsi al San Camillo Francesco Bisetto, 64 anni, nuovo direttore sanitario dell'ospedale di viale Vittorio Veneto, proveniente dalla direzione dell'ospedale di Camposampiero, e Augusto Coan, direttore sanitario uscente. In attesa dei recuperi, l'adesione alla campagna vaccinale del personale del Covid Hospital ha superato l'80%. «Sul totale di 350 operatori, in questa due giorni ne sono presenti 300 fa il punto Bisetto e tra questi, 290 hanno aderito alla vaccinazione anti-Covid. Il San Camillo di Treviso è più che mai impegnato sul fronte dell'emergenza. Qui solo da ottobre ad oggi sono stati complessivamente accolti 280 pazienti, provenienti in particolare dal Ca' Foncello e dagli ospedali di Montebelluna, Castelfranco e, in misura minore, Oderzo. L'età media rispetto alla prima ondata è scesa da 81 a 74 anni. E la degenza media è calata da 19 a 9 giorni. Con una mortalità confermata al 6%. Nelle ultime 36 ore, rileva il bollettino regionale, i nuovi contagi nella Marca sono stati 430. Il numero di positivi attuali è sceso a 6.776 e i ricoveri sono scesi sotto quota 400 (391). Stabili i posti letto occupati in terapia intensiva (41), mentre i nuovi decessi, sull'onda lunga del picco di dicembre, sono stati 23 nell'ultimo giorno e mezzo, facendo salire il totale, dall'inizio dell'epidemia, a 1.164 vittime.

Mauro Favaro

