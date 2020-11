(l.a.) Casa Fenzi rimane Covid-free e accoglie il nuovo comitato dei familiari. Il centro di servizi di viale Spellanzon a Conegliano, finito nella bufera durante la prima ondata di coronavirus per il forte aumento dei decessi registrati tra gli ospiti, ha annunciato ieri che all'inizio della settimana «sono stati effettuati i test rapidi a ospiti e dipendenti nell'ambito dello screening periodico. Tutti sono risultati negativi confermando lo stato Covid-free della casa di riposo, acquisito già da maggio». In questo contesto, sicuramente più tranquillo di quello che ad aprile portò l'allora presidente del comitato dei familiari degli ospiti, Vittorio Zanette, a presentare alla Procura di Treviso (le cui indagini sono in corso) un esposto su presunti errori e mancanze che favorirono l'ingresso del virus alla Fenzi, mercoledì si è costituito il nuovo comitato. Al termine delle operazioni di voto è stata eletta presidente Sofia Simeoni, mentre Gianni Rossi è stato confermato segretario. Il comitato rimarrà in carica per un triennio e rappresenterà i parenti degli ospiti della struttura che, dopo il forte calo successivo alla prima ondata della pandemia (dai quasi 230 di gennaio ai circa 170 di giugno) sono risaliti a 184. «Pian piano stanno entrando nuovi ospiti, la cui immissione è legata alla negatività al virus» fa sapere il presidente dell'Ipab Gianni Zorzetto, che spera «di arrivare entro fine anno ad accoglierne 200 (su 234 posti ndr). Sarebbe un grosso risultato».

