TREVISO Numero di mascherine messe a disposizioni del personale, rispetto delle linee guida della Regione, attuazione dei protocolli di isolamento nei confronti degli ospiti risultati positivi al Covid - 19 e controlli sulle cartelle cliniche dei pazienti deceduti. Sono iniziate le ispezioni dei carabinieri del Nas nelle case di riposo della Marca, alcune delle quali scattate a seguito di delle specifiche segnalazioni (una decina in tutto finora) da parte del personale sanitario che lavora nelle strutture o dei familiari degli ospiti. Gli ultimi dati parlano di 58 decessi (positivi al nuovo coronavirus) all'interno delle Rsa trevigiane dall'inizio della pandemia e di 360 ospiti contagiati, con un tasso di mortalità del 13,9%. Ma si tratta ovviamente di una media che non tiene conto dei casi specifici e dei focolai più estesi. «I controlli rientrano nelle nostre attività di monitoraggio - spiega il Maggiore Giuseppe Mercatali, comandante del Nucleo Antisofisticazione e Salute dei carabinieri di Treviso -, ma è chiaro che in questo momento è importante capire se nelle strutture accreditate per anziani siano state rispettate le indicazioni diramate dalla Regione e, in caso di mancanze riscontrate, di chi siano le responsabilità». Oltre alle segnalazioni (alcune delle quali rivelatesi prive di fondamento), ad indirizzare il lavoro dei militari sono i dati relativi ai tamponi eseguiti fra gli ospiti e gli operatori delle case di riposo e il numero dei decessi. Di fronte alle più evidenti anomalie si è intervenuto subito. Il caso più eclatante è quello di Casa Fenzi a Conegliano, dove sono già iniziate le verifiche dei Nas con l'acquisizione dei primi documenti. Qui il numero di contagiati (100 ospiti sui 184 complessivi), è di gran lunga sopra la media provinciale e regionale, anche se il numero dei decessi confermati dall'usl, a fronte dei 25 casi sospetti denunciati dalla stessa direzione della Rsa, sarebbero solo sette. «Tra le verifiche previste - precisano i Nas -, c'è anche quella relativa alla corretta comunicazione tra le strutture, la Regione l'usl. Sono controlli che facciamo sempre, ma in questo caso ci sono delle problematiche legate all'epidemia che sono più puntuali».

Proprio sulla situazione di Casa Fenzi, dopo l'esposto presentato ieri mattina ai carabinieri di Conegliano in cui viene denunciato un eccessivo ritardo nei tamponi e una scarsa trasparenza sulle reale situazione, la Procura di Treviso ha aperto un fascicolo conoscitivo (per atti relativi), ma non è detto che nelle prossime ore non vengano avviate altre inchieste parallele. «Il fascicolo è aperto e se ci sono dei profili di reato ce lo diranno le indagini, che sono solo all'inizio - precisa il procuratore Michele Dalla Costa -. L'esposto però mi pare piuttosto scarno: capisco l'ansia e la preoccupazione dei familiari, ma il fatto che non venissero informati in tempo reale sulle condizioni dei loro cari non penso rappresenti un reato. Nell'esposto si trovano mescolate anche informazioni relative alla mancanza dei presidi sanitari: è un po' quanto avvenuto nelle Rsa fuori regione, in un periodo in cui la confusione regnava sovrana e nessuno sapeva davvero cosa i fare in una situazione del tutto nuova».

Quello su Casa Fenzi potrebbe non essere l'unico esposto. Anche 5 familiari degli ospiti del Cesana Malanotti di Vittorio Veneto stanno valutando una segnalazione all'Autorità Giudiziaria. «È come esser stati in guerra. Ai primi controlli, con 60 operatori positivi, la gestione degli ospiti al Cesana Malanotti di Vittorio Veneto è entrata in crisi e le difficoltà non sono mancate. Ma dopo l'intervento dell'Usl e la creazione di una nuova task force interna, la situazione è stata ripresa in mano e già da oggi, se non da domani mercoledì, ripartiranno le videochiamate tra famigliari ed ospiti» afferma Lucio Poletto, segretario del comitato familiari degli ospiti del Cesana Malanotti. In questi ultimi due mesi, insieme al presidente Alessandro Cardini, ha tenuto le fila tra famigliari e direzione della struttura. I primi alla ricerca di informazioni sulla salute dei propri cari, la seconda in attesa che l'Usl eseguisse i tamponi su ospiti ed operatori, al termine dei quali sono risultati positivi al coronavirus 78 ospiti su 151 (nessun positivo invece tra i 100 ospiti della struttura di San Vendemiano sempre del Cesana). Negli ultimi 40 giorni, testimonia Poletto, «sono stati una trentina i decessi, 11 quelli certificati con Covid-19, l'ultimo nello scorso fine settimana. I decessi in questo periodo sono sicuramente di più, ma la causa mi auguro sia anche per altre patologie». Ieri intanto il segretario del Pd Giovanni Zorzi ha lanciato un appello perchè venga condotta una gigantesca operazione verità: «Pretendere chiarezza nelle sedi istituzionali - afferma Zorzi - è il primo necessario passo per fugare qualsiasi dubbio, per liberare i cittadini dalla paura e onorare l'impegno del personale sanitario che sta dando il massimo».

