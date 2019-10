«Caro affitti? Noi senza garanzie»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA POLEMICATREVISO Un tariffario a metro quadro per ogni via del centro storico. In modo da omologare i canoni. «Se il Comune proponesse un prezzo medio potremmo regolarci sul valore». Nella dialettica tra spopolamento delle attività commerciali in centro e caro affitti, i proprietari sono quasi sempre destinati a interpretare il ruolo degli esosi. «Però vorrei ricordare cosa significa mantenere uno stabile storico in centro. A parte Imu ed Ici, le manutenzioni ordinarie e quelle straordinarie». Antonio Bottegal e famiglia sono tra i...