Carenza di specialisti: Usl costretta a guardare all'estero

IL GIRO DEL MONDOTREVISO (mf) Alla ricerca di medici stranieri nell'est Europa e in sud America per bilanciare la carenza di specialisti negli ospedali trevigiani. Lo sbarco nelle strutture sanitarie della Marca di camici bianchi provenienti da altre nazioni passa per la Camera di Commercio. In particolare per il suo presidente, Mario Pozza. E' a lui che si è rivolto Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl provinciale, con la speranza di sfruttare le reti delle imprese trevigiane all'estero per trovare medici disposti a venire a...