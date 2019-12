Carenza di aule negli istituti: nasce un tavolo tecnico

SCUOLA

TREVISO «L'obiettivo di questo tavolo tecnico è mettere assieme vari attori: il Comune che l'ha proposto, la Provincia e il Provveditorato. Quello che possiamo fare è sederci a tavolino e programma le risorse cercando di razionalizzare e utilizzare quello che abbiamo a disposizione». Giancarlo Da Tos, presidente della commissione Lavori Pubblici, assieme al collega Antonio Dotto, alla guida della commissione Sociale, ha dato il via alla grande alleanza che ha il non facile compito di affrontare il tema della carenza di aule nelle scuole superiori della città. Lo strumento destinato a decollare è il tavolo tecnico, che diventerà operativo a breve: «Il sindaco dovrà indicare un rappresentante del Comune, la Provincia e il Provveditorato sono già avvertiti. Ma sarà un tavolo completo che deve esaminare i problemi nel loro complesso. Oltre alla questione aule, c'è anche quella dei trasporti scolastici che servono per ottimizzare tempi e spostamenti. L'obiettivo è quello di allargare il perimetro e coinvolgere tutti i potenziali attori a cominciare quindi dalla Mom».

IL NODO

Gira e rigira però la questione è una sola: la poche aule. Da Tos ribadisce: «Nella commissione dell'altro giorno il delegato della Provincia Alessandro Righi (sindaco di Motta ndr) ha fatto un quadro molto chiaro. L'emergenza durerà altri 4 anni, poi il numero di studenti inizierà a calare seguendo il trand già in corso alle elementari e presto anche alle medie. Inutile quindi pensare a realizzare una nuovo plesso scolastico: il tempo di progettazione, appalto e costruzione, copre due o tre anni. Si rischia di averlo pronto quando il problema starà per finire». L'unica soluzione è quindi quella di concentrarsi sull'esistente: «Il Comune ha la gestione di scuole elementari e medie e investe molto sulla loro manutenzione. La Provincia che si occupa degli istituti superiori, in questo momento, è più in difficoltà perché la legge Delrio le ha ridotto le risorse ma non le competenze. Il tavolo servirà quindi a tentare di ottimizzare quanto abbiamo a disposizione. Nei primi mesi del 2020 organizzeremo un incontro per capire quanti studenti ci potranno essere il prossimo anno nei vari istituti superiori, quale sarà la disponibilità complessiva di classi, laboratori e palestre e poi studieremo il modo migliore per dare le soluzioni migliori possibili».

