IL QUADRO

TREVISO Santa Bona, isola felice. Sino ad ora nel carcere trevigiano non si sono verificati contagi da Covid. Zero positivi al virus tra i detenuti, 5 positivi tra gli arrestati, messi subito in quarantena e 2 guardie. Un triage puntuale, grande attenzione, e l'uso costante dei presidi di sicurezza. Il direttore Alberto Quagliotto racconta l'ultimo difficile anno, in cui anche i numeri della popolazione interna (185 attualmente presenti in una struttura che ha una capienza di 142 posti, ma che in regime normale ne totalizza circa 250). Preservati dal virus, nessun focolaio. Fortuna o prudenza? «Ritengo entrambe. Abbiamo sempre mantenuto il presidio delle operatrici sanitarie all'ingresso, triage in portineria. Poi il plexiglass è posizionato in tutti gli uffici, il personale da subito ha indossato i presidi, c'è costante attenzione alla pulizia e alla disinfezione».

Tra i detenuti non c'è mai stato un positivo. Come vi siete regolati con gli arresti e con il personale?

«Abbiamo avuto 5 casi di positività tra gli arresti e i rientri dai permessi premio. In un caso solo c'era sintomatologia ma la carica virale era molto bassa. Abbiamo avuto casi di quarantene preventive e positività tra il personale: 9 contagi tra le guardie e 2 nel settore amministrativo. Ma per fortuna la situazione è sempre stata sotto controllo».

Come vi siete regolati con le visite?

«Nel primo lockdown sono state sospese. Poi invece si è trovata la mediazione di consentirne 2 al mese in presenza con il massimo di 1 adulto e 2 minori, il plexiglass divisorio e 2 da tablet con skype e whatsapp. Questa formula ha consentito di mantenere in equilibrio psicologicamente i detenuti».

Avete avuto episodi di insofferenza?

«Uno ad inizio marzo. C'è stata una battitura delle inferriate pacifica. I ristretti volevano sensibilizzare l'opinione pubblica sulla loro condizione in epoca di pandemia. Poi però ha prevalso il senso di responsabilità da parte di tutti. Da novembre poi, per disposizione ministeriale, anche i detenuti negli spazi comuni usano la mascherina. Siamo riusciti a mantenere tutte le attività lavorative dentro e fuori dal carcere e la didattica in presenza».

Avete una campagna di tamponi attiva?

«Il personale viene tamponato ogni 20 giorni. Poi si fa il test rapido in ingresso. Ma, non avendo avuto casi interni, non stiamo tamponando gli ospiti. A Venezia invece abbiamo dovuto fronteggiare un focolaio interno. Ora per fortuna da 49 siamo scesi a 30 casi». (ef)

