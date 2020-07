IL SUPPORTO

CONEGLIANO 1800 ore di servizio volontario. A tanto ammonta il supporto dato alla città dai volontari dell'Associazione Nazionale Carabinieri, sezione coneglianese, che con i suoi 60 iscritti si è subito resa disponibile con donne, uomini e mezzi per dare una mano dopo che il Comune ha attivato il Coc per l'emergenza Covid. «Sono stati mesi difficili per tutti e abbiamo pensato subito di renderci disponibili -racconta il presidente Livio Da Re- Siamo andati ovunque ci dicevano di andare, negli ospedali cittadini o al mercato a monitorare i flussi delle persone, oppure a distribuire mascherine all'inizio della crisi, quando erano più necessarie. Abbiamo distribuito pasti e derrate alimentari alle fasce deboli e abbiamo collaborato alla sanificazione dei luoghi e delle strade della città. Colgo l'occasione per ringraziare tutti, donne e uomini dell'associazione che hanno risposto unanimi alla chiamata con grande senso civico e nello spirito che ci ha sempre accomunati, quello di aiutare e servire la cittadinanza, specie in momenti di emergenza. Siamo contenti di averlo fatto e speriamo di aver contribuito alla lotta a questo virus e al benessere dei nostri concittadini».

25 ANNI DI STORIA

La sezione Anc di Conegliano da cui è nato il nucleo di volontariato inizia le sue prime attività negli anni 1995/96 per arrivare oggi ad essere il terzo nucleo presente in Veneto, il decimo in campo nazionale, con un proprio statuto. Conta ben 60 volontari tra carabinieri in congedo, effettivi, familiari e simpatizzanti appartenenti alle varie sezioni Anc della Provincia di Treviso. Negli anni il nucleo di volontariato di Conegliano ha fornito collaborazione ed assistenza sia a livello nazionale per esempio in occasione dei terremoti in Abruzzo nel 2009 e in Emilia nel 2012, sia a livello regionale durante la visita di Papa Benedetto XVI a Venezia nel 2011 o nelle emergenze idrauliche nelle province di Padova e Vicenza, oltre che a livello locale nelle numerose manifestazioni in supporto delle forze di polizia locale.

SEMPRE PRESENTI

Nel particolare momento di emergenza sanitaria a causa della pandemia, che soprattutto fra marzo e aprile ha messo a durissima prova anche la Marca Trevigiana e il coneglianese, i volontari dei carabinieri in congedo sono stati presenti e in prima linea nell'apertura del Centro operativo comunale a Conegliano con una media giornaliera di tre-quattro volontari. Il presidente Livio Da Re e tutto il direttivo ringraziano i propri volontari che ancora una volta hanno risposto positivamente, mantenendo vivi quei valori che da sempre contraddistinguono chi ha deciso di diventare volontario mettendo in campo la propria competenza, responsabilità e valorizzazione del lavoro di équipe.

Pio Dal Cin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA