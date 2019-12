Capraro: «Il visitatore vuole di più, offrire solo da dormire non basta»

L'INTERVISTA

TREVISO Altro che suite di lusso. Il turista davvero à la page oggi vuole provare la casa sull'albero o la camera ricavata all'interno di una grande botte. Più di un albergatore, anche nella Marca, si è sentito rivolgere queste richieste (e non a caso ci sono strutture che offrono tali possibilità). Esempi di un'evoluzione che il comparto locale non può non assecondare, conferma Federico Capraro. Il presidente dell'Ascom Confcommercio Treviso, del resto, conosce bene la materia, non fosse altro perché la sua famiglia gestisce uno storico hotel di Conegliano e lui stesso è stato presidente dell'associazione di categoria.

Capraro, il terziario della Marca è trainato dal turismo?

«Il mercato sta riservando forte attenzione al nostro territorio. Dunque ci sono grandi opportunità, ma anche grandi aspettative. Alle quali bisogna saper rispondere con professionalità. Per questo sollecitiamo alla Regione e alle amministrazioni locali infrastrutture, progetti in rete, aggregazioni. Ma anche gli operatori devono avere un approccio diverso. Ieri il turista veniva a dormire, oggi vuole vivere il territorio. E noi dobbiamo conoscere e sapergli proporre queste esperienze».

Con le colline del Prosecco patrimonio Unesco, vi aspettate un boom nel 2020?

«Puntiamo più che altro ad una crescita, sulle colline, ma anche in pianura. E soprattutto ad una crescita improntata alla qualità: i turisti devono assaporare il territorio e innamorarsene, per essere poi i primi testimonial delle nostre bellezze. L'obiettivo è guardare alla qualità e quindi al posizionamento di questo nuovo prodotto turistico nella corretta fascia di mercato».

Il commercio invece fatica di più?

«Vive una profonda trasformazione. Oggi riesce a stare sul mercato e a crescere chi ne coglie i segni e li traduce in soluzioni nuove, soprattutto nel servizio post vendita, come ad esempio le consegne, sempre più richieste anche per rispondere ai bisogni di una popolazione che va invecchiando».

A questo proposito, serve maggiore regolamentazione per i fattorini?

«A Treviso siamo stati i primi in Italia a lanciare il contratto a chiamata, proprio perché c'era un'esigenza che richiedeva formule contrattuali appropriate. Ora è necessario dare prospettive a queste attività dell'ultimo miglio e a chi se ne occupa, perché non rappresentano una semplice tendenza del momento, ma il futuro del comparto. Per questo chiamiamo le parti sociali al lavoro sul tema».

E i prodotti eco-sostenibili sono una moda o un'esigenza concreta per i clienti?

«È tutt'altro che un effetto Greta. Le nuove generazioni ce l'hanno nel dna, ma questa sensibilità al rispetto dell'ambiente sta passando sempre più anche nei meno giovani, diventando una guida per orientare gli acquisti. È un altro aspetto del futuro, lo stiamo cavalcando con varie iniziative».

