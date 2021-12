LA PROTESTA

CAPPELLA MAGGIORE Famiglie in agitazione all'istituto comprensivo di Cappella Maggiore, dove gli alunni, accompagnati a scuola sono stati poi rimandati a casa per un contagio. Alcune mamme hanno espresso il loro risentimento verso la scuola, che conta 986 alunni e 150 docenti. L'accusa è di non saper comunicare nei modi ufficiali e in maniera chiara tutte le decisioni relative alla didattica in presenza o a distanza. Le scelte vengono spesso comunicate all'ultimo momento, creando confusione e disagi. «Ho bisogno di una dichiarazione della scuola che spieghi al mio datore di lavoro che mia figlia deve rimanere a casa perché è stato trovato un alunno positivo in classe - si sfoga E.M., che ha due figlie che frequentano l'istituto in due classi diverse - Mi sono sentita dire che non è possibile e che potevo scrivere io una sorta di dichiarazione. Non è questo il modo di comunicare in un periodo così difficile per noi genitori: spero che la scuola e i suoi rappresentanti siano più attenti nella gestione della comunicazione ufficiale, non di quella spicciola che di solito viene fatta sui social».

LE LAMENTELE

Altri genitori si sono lamentati del fatto che hanno portato i figli a scuola alle 8, salvo poi ritornare a riprenderli perché uno dei ragazzi era stato trovato positivo. «Cosa devo fare se una mamma mi chiama da casa alle 8.15 e mi dice che suo figlio è risultato positivo? - si difende il preside Elvio Poloni, che dirige l'istituto da 15 anni - Ho fatto quello che dovevo, e cioè avvisare il Sisp che ha poi disposto che gli alunni della classe elementare interessata si presentino martedì per il tampone. Ho avvertito il responsabile di classe che a sua volta ha avvisato i genitori attraverso il gruppo social, e per chi non usufruisce di tale servizio ho dato disposizione che venisse avvisato telefonicamente. In questo momento ho 5 classi sotto monitoraggio, parliamo di circa 100 alunni. Le comunicazioni vengono date nella bacheca virtuale e cerchiamo di essere più precisi possibile. Capisco i disagi delle famiglie ma l'istituto è chiamato ad ottemperare le direttive del Sisp e non è facile accontentare tutti. Non è facile soprattutto per i ragazzi, costretti gestire la scuola in una maniera inedita e sconosciuta. Sono loro a pagare il prezzo più alto».

I DOCENTI

Il preside inoltre nei prossimi giorni dovrà sentire i docenti per confermare o sospendere le loro posizioni a seconda delle loro posizioni vaccinali: «Solo chi ha il Green pass potrà insegnare, gli altri verranno sospesi senza paga. Il problema più grande è che non si trovano supplenti. Sono molte le emergenze da affrontare, è un periodo difficile per tutti».

Pio Dal Cin

