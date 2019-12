Capodanno blindato in centro città piazza limitata a tremila spettatori

LE MISURE

TREVISO Il conto alla rovescia è già iniziato ed è quasi tutto pronto per il Capodanno trevigiano in piazza dei Signori. Le misure di sicurezza messe in campo dalle forze dell'ordine sono imponenti, e proprio per garantire l'incolumità degli spettatori è stato fissato un numero massimo di persone (3.300) che potranno accedere al cuore del centro cittadino, fulcro dei festeggiamenti.

I VARCHI

Sei i varchi dai quali si potrà raggiungere piazza dei Signori, posizionati in Calmaggiore, via Barberia, via XX settembre, via Indipendenza (dedicato alle persone con disabilità), Palazzo dei Trecento e Galleria dei Soffioni. Ai passaggi saranno presenti addetti alla sicurezza, dotati di conta persone, bodyguard e forze dell'ordine. Come da disposizioni anti terrorismo ogni accesso sarà sbarrato con veicoli posti di traverso per impedire il passaggio ai mezzi non autorizzati. I varchi chiuderanno poco dopo le 20, circa un'ora prima dell'inizio della festa sul palco, sul quale si alterneranno musiche di tutti i generi fino allo scoccare della mezzanotte. Vietato introdurre nell'area bottiglie di vetro, oggetti pericolosi e bombolette spray, specie quelli al peperoncino, il cui utilizzo potrebbe scatenare scene di panico incontrollato tra la folla.

I BOTTI

Anche quest'anno il Comune ha diramato l'ordinanza che vieta l'accensione di fuochi d'artificio in tutto il territorio, pena multe a partire da 50 euro. Persino lo spettacolo pirotecnico dalla Torre Civica sarà pet friendly, a limitato impatto sonoro, per tutelare - ha ribadito l'Amministrazione - gli amici a quattro zampe. Su segnalazione dei vigili del fuoco, è vietata anche l'accensione delle lanterne cinesi, di fatto assimilate, anche dalla normativa nazionale, ai botti di capodanno. «Sono belle quanto pericolose - spiega il comandante della polizia locale Andrea Gallo -. perchè si lanciano in cielo e, di fatto, non si sa dove finiscano. Possono precipitare ovunque, causando danni o, peggio ancora, degli incendi». Prova ne sono le conseguenze, registrate lo scorso anno, nelle campagne del Vicentino e del Trevigiano, dove la caduta delle lanterne cinesi ha causato la distruzione delle protezioni dei vigneti e, un principio d'incendio in un giardino privato.

I CONTROLLI

A garantire la sicurezza della manifestazione le pattuglie dei carabinieri, della polizia di Stato e della polizia locale di Treviso, pronta a schierare in campo 12 agenti. Con loro anche le unità cinofile, utili per effettuare eventuali controlli anti droga. Spacciatori e consumatori insomma sono avvisati. Le prescrizioni per la nottata di domani verranno ulteriormente dettagliate nella giornata di oggi, quando il questore Vito Montaruli firmerà l'ordinanza di Pubblica Sicurezza definitiva dell'evento (al vaglio ci sono solo gli ultimi accorgimenti), di cui si è discusso in via preliminare nelle scorse settimane anche in Prefettura.

I SOCCORSI

In piazza saranno presenti mezzi e uomini di Treviso Emergenza (verrà allestito un posto medico avanzato in piazza Indipendenza) e 9 operatori dei vigili del fuoco, pronti a intervenire in caso di necessità. Come vie d'uscita, oltre ai varchi d'accesso, è previsto il passaggio in vicolo dei Podestà. Il consiglio, per chi vuole festeggiare l'arrivo dell'anno nuovo sotto la torre civica di piazza dei Signori, e quello di raggiungere il centro storico almeno un'ora prima dell'inizio della serata che chiuderà dopo la mezzanotte, con il dj set di Radio Wow Company assieme a Max Nicoletti e Mattia Casarin. Allo scoccare della mezzanotte, inoltre, verranno distruibuite mille shopping bag I love Treviso e dei panettoni.

Alberto Beltrame

© RIPRODUZIONE RISERVATA

