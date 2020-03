LE REAZIONI

TREVISO Stefano Marcon, sindaco di Castelfranco, allarga idealmente le braccia: «Sono vicino agli imprenditori e ai lavoratori del settore intrattenimento e spettacolo. Capisco i disagi, tutto il comparto risente moltissimo degli effetti di questo Coronavirus. Ma bisogna prendere atto che queste misure ci sono e vanno rispettate. Immagino le perdite di chi gestisce discoteche, cinema o teatri. Ma non c'è altro modo. Impossibile obbligare tutti i clienti a lavarsi le mani per entrare o a restare a un metro di distanza l'uno dall'altro all'interno del locale. Purtroppo non c'è altra soluzione». E le difficoltà ci sono per tutti.

«TRASPORTI BLOCCATI»

Marcon parla della propria azienda: «Mi occupo di trasporti - dice - e i nostri camion partono da Terranova dei Passerini, nel lodigiano, piena zona rossa. Vanno essenzialmente verso l'est Europa. Bene: da due settimane non carichiamo più niente. E le nostre difficoltà sono le stesse di tantissime altre imprese».

«PENSIAMO DA COMUNITÀ»

Anche Mario Conte, sindaco di Treviso e presidente regionale dell'Anci, invita alla pazienza e a guardare anche oltre l'orizzonte dei propri interessi: «Ragioniamo da comunità», chiede. «Viviamo una situazione complicata che però ha superato la fase più problematica, pur proseguendo il periodo dei divieti restrittivi - osserva - oggi viviamo una fase di consapevolezza sulle caratteristiche del virus e sulle modalità per affrontarlo nel migliore dei modi». Questa consapevolezza però ancora non basta ad allentare la presa da dei divieti. Conte, da presidente dei sindaci veneti, invita tutti a mantenere nervi saldi, evitare le polemiche e seguire le direttive che arrivano da Governo e Regione. Poi, da sindaco trevigiano ogni giorno impegnato nel territorio, chiede più collaborazione e comprensione anche da parte dei cittadini: «La tendenza è quella di analizzare la situazione esclusivamente in base alle proprie esigenze, comprensibilmente, ma lo sforzo che dobbiamo fare è quello di ragionare da comunità. Una comunità che oggi è stata messa in sicurezza e che vuole gettare le basi per recuperare il danno subito da questo evento straordinario. Il mio impegno e quello di tutti i colleghi sindaci va proprio in questa direzione, tutelare tutte le fasce di popolazione cercando allo stesso tempo di trainare la ripartenza dei territori».



