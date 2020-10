LA SITUAZIONE

TREVISO Rinunce a sorpresa delle cattedre assegnate e una pioggia di errori nel conteggio dei punteggi dati in dote agli aspiranti maestri e professori. Si aggiungano pure un paio di nomine annullate e ora tutte da rifare, ricorsi annunciati e un nuovo giro di boa di convocazioni già messe in conto per le scuole dell'infanzia, dove non si è ancora riusciti a portare in cattedra nessun supplente. La lunga partita delle nomine dei docenti annuali dagli asili alle superiori conclusa ieri dall'Ufficio scolastico provinciale, si vede costretta a dover ricorrere pure ai tempi supplementari. E la maratona no-stop per portare in classe tutti i docenti che ancora mancano alle scuole va avanti.

MARCIA INDIETRO

È punto e a capo per le scuole dell'infanzia statali dove tutte le cattedre annuali sono rimaste ad oggi vuote. Compresi i posti destinati agli insegnanti di sostegno. Non è bastato nemmeno chiamare all'appello un esercito di 700 precari storici. Tanti erano docenti inseriti nelle liste nelle graduatorie ad esaurimento delle scuole della Marca. Passate da cima a fondo dall'Ufficio scolastico di Treviso. Per non riuscire a coprire, a conti fatti, nemmeno una decina di cattedre. Una matassa ancora tutta da sbrogliare sulla quale tuona il provveditore Barbara Sardella: «Non siamo ancora riusciti ad assegnare le cattedre annuali per i posti comuni e di sostegno agli asili spiega. Sebbene ci siano stati insegnanti in graduatoria che per questo si sono accreditati e hanno pure espresso le loro preferenze sulla scelta delle scuole. Sono stati persi tempo, energie e risorse e tanta fatica per trovarci al termine delle nomine a mani vuote. Se da parte loro i docenti chiedono all'amministrazione trasparenza e velocità, noi chiediamo agli insegnanti un po' di coscienza. Se non avevano intenzione di accettare non avevano alcun motivo di accreditarsi nel sistema delle nomine online».

DUBBI SUI PUNTI

Tutto da rifare invece per le nomine dei supplenti di scienze e tecnologie informatiche e di matematica e fisica alle superiori. Dove da martedì ha fatto capolino con una nota sul sito dell'Ufficio scolastico la notizia dell'annunciato annullamento. Nel primo caso per la mancata convocazione di alcuni candidati alla cattedra. Nel secondo per aver iniziato la chiamata da una numerazione non corretta: È stato fatto un errore da parte nostra perché sono stati saltati alcuni candidati spiega la dirigente. Dopo aver convocato i riservisti bisognava tornare indietro nell'elenco. Invece è stato erroneamente saltato un passaggio». E la storia infinita delle nomine al tempo del Covid, per la prima volta online, continua. A rincarare la dose fanno seguito centinaia di reclami presentati dagli aspiranti professori in per errori di punteggio venuti a galla nelle graduatorie dei supplenti, da subito considerate dal Miur definitive: «Se il Miur avesse deciso di partire con le graduatorie provvisorie non avremmo più potuto assegnare i docenti alle scuole mette in evidenza Sardella. Saremmo ancora impegnati nelle correzioni. È vero che questo passaggio non c'è stato. E da qui gli errori di punteggio segnalati. Ma questo è stato il male minore. Si dovevano prima di tutto garantire i docenti in classe». Intanto la palla dei controlli sugli errori passa ora alle scuole. Al setaccio pure eventuali false dichiarazioni sui titoli da parte dei candidati che hanno determinato falsi punteggi. Conclude il provveditore: «In questo caso i docenti verranno depennati dalle liste. E il loro contratto sciolto».

Alessandra Vendrame

