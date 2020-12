LA DECISIONE

TREVISO Una transenna al centro, i nastri bicolor a legare i pali. E il check-point è fatto. Uno all'altezza del Duomo e uno all'inizio di via XX settembre. Così si sperimenta l'alleggerimento del flusso in Calmaggiore al Battistero e in piazza Borsa. È il sindaco in persona a dirigere i lavori. E a richiamare chi agisce con leggerezza. Ma è un compito immane. Perchè la città, spiace dirlo, è letteralmente presa d'assalto: migliaia di persone a spasso, traffico impazzito in serata con lunghe code su tutte le principali strade e auto ferme anche per 40 minuti. Come se il Covid non esistesse. In barba ai morti, ai ricoveri e ai contagiati. Va in scena una volta in più una non incolpevole leggerezza per le strade di Treviso. Evidentemente ci si sente immuni. Ma i fatti parlano chiaro: 1100 nuovi contagi, 26 morti, 25 persone in terapia intensiva.

Il sindaco Mario Conte e il comandante della polizia locale Andrea Gallo hanno trascorso il pomeriggio a cercare di limitare i danni, drenando l'afflusso nelle strade principali. E, intorno alle 16, hanno voluto sperimentare la parziale chiusura del Calmaggiore. Si entra solo per un corridoio dalla parte di Piazza Borsa, si esce solo da piazza Duomo. E chi vuole fare le vasche accede dalle stradine laterali evitando l'incolonnamento selvaggio. «Certe scene non sono belle da vedere- commenta non senza amarezza il sindaco - io capisco il desiderio di tornare alla normalità e di fare shopping. Ma se non teniamo conto che in questo momento gli ospedali sono strapieni, stiamo sbagliando tutto. Non si può fare come nulla fosse, intasando le città». È difficile indicare un numero, ma è uno sciame umano. Tutti con la mascherina, ma comunque in troppi. Ieri sembrava di essere tornati con l'orologio al sabato in cui a Treviso si contarono 50 mila persone. Da qui l'extrema ratio di provare a contingentare i numeri almeno nel Calmaggiore. «Stiamo cercando di alleggerire il carico di persone. Stiamo cercando di capire come fare per evitare che si intruppino. Però, posso dire? Ci dispiace stare qui ad ingegnarci per capire come chiudere solo perchè le persone non si rendono conto che in questo momento particolare ci vuole buonsenso. Ci vuole sensibilità per evitare criticità. Facciamo un tentativo di chiusura, però deve servire da richiamo. Non vogliamo fare i cani da guardia a nessuno. Ognuno deve pensare alla propria salute, sembra che tutti siano tranquilli di non prenderlo. Invece non è così, perchè ormai si è diffuso in ogni famiglia». Il comandante Gallo spiega come si sta svolgendo l'esperimento. «Usiamo le transenne per bloccare l'ingresso principale La gente entra dalle laterali e va in entrambi i sensi di marcia. Il flusso in uscita è uno solo».

Arriva il proprietario di uno stand di radicchio e frutta secca come una furia. «Non potete chiudere, così non si lavora. Allora teneteci a casa e lo Stato ci risarcisca». Quando timidamente le autorità cercano di spiegare la ratio del provvedimento l'ambulante non sente ragioni. Gruppone di adolescenti con mascherina. «Di qui non si passa». Fanno spallucce, segue brusio. «Ragazzi state troppo vicini, bisognerebbe limitare i giri se non si fanno acquisti» interloquisce bonariamente il sindaco. «Ma perchè? L'ordinanza non ci vieta mica di passeggiare per strada». In genere però, a prevalere è la comprensione.«Scusa, scusa, non puoi fumare in mezzo al Calmaggiore senza mascherina- il sindaco inizia ad alterarsi- Ti fermi su un angoletto e fumi, fammi una cortesia». Il fumatore, a dire il vero si ferma e si scusa. «Io contino ad aver fiducia nei cittadini. Dobbiamo cercare di aiutarci a vicenda e non deragliare» chiude il sindaco.

Il mondo del commercio però approva la misura adottata dal sindaco. Federico Capraro, presidente dell'Ascom provinciale, è molto chiaro: «Sì ai contingentamenti e ai sensi unici. Misure da esportare perchè di buonsenso». E gli affari non ne hanno risentito: ««Non solo i locali ma anche i negozi hanno dato ottimi riscontri. Bisogna agire con buonsenso. Per questo plaudiamo alla sperimentazione di alleggerimento messa in atto a Treviso. E' una misura giusta, che ha evitato situazioni dopo complicate da gestire. Siamo del tutto concordi. Va bene questa regolamentazione a fisarmonica, si applica quando serve nelle ore pomeridiane mettendo nelle condizioni di poter lavorare tutti»

Elena Filini

