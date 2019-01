Caos Asco, i privati avvisano «Basta perdite di tempo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA POLEMICATREVISO «Evitiamo di perdere altro tempo e soldi della società in azioni giudiziarie sempre più temerarie». Oscar Marcchetto, imprenditore e amministratore di Plavisgas, lancia un avviso ai naviganti e, nello specifico, ai soci di Asco Holding. I sindaci della Lega, dopo la sentenza del Consiglio di Stato che respinge il ricorso contro la decisione del Tar di annullare le delibere comunali che spingono per la fusione con Asco Tlc come mossa anti legge Madia, stanno dando una lettura diversa di quanto deciso dal giudice...