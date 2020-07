LA CRITICA

TREVISO «Il piano casa della Regione continua a consumare suolo e a stravolgere il paesaggio di strade e piazze della città». La critica arriva da Luigi Calesso, esponente di Coalizione Civica per Treviso, che prende spunto dal cantiere edile all'incrocio tra via Piave e via Marconi, di fronte alla chiesa di San Pio X a poche centinaia di metri dallo stadio Tenni. «Sono numerosi i casi in città di edifici ristrutturati sulla base del piano casa della Regione che ha consentito in alcuni casi dei modesti ampliamenti delle abitazioni funzionali a una loro miglior fruizione, in altri la realizzazione di palazzine o di veri e propri condomini dove prima si trovavano una normalissima casa o una villetta. Per quanto riguarda l'edificio in costruzione all'incrocio tra via Marconi e via Piave l'aumento di cubatura è molto elevato e l'impatto sul paesaggio urbano è completamente diverso da quello delle piccole abitazioni che sono state abbattute per lasciare spazio al nuovo condominio».

L'ANALISI

«La vista laterale del cantiere dimostra che l'edificio in fase di realizzazione ha anche una profondità rispetto alla strada molto superiore a quella dei fabbricati preesistenti - continua Calesso - e dal rendering che spicca all'esterno del cantiere sembra che l'altezza massima del nuovo palazzo non sia stata ancora raggiunta. Il nuovo fabbricato, infatti, prevede sette unità abitative».

LA PRECISAZIONE

L'esponente di Coalizione civica per Treviso, muovendo le proprie critiche, mette in chiaro che «l'amministrazione comunale non ha alcuna responsabilità rispetto a questa edificazione, se non quella (politica) di avere accettato gli effetti del piano casa della Regione sull'assetto urbano della città. Questa nuova edificazione, come le altre realizzate o in corso di realizzazione in città, è perfettamente legittima sotto il profilo giuridico e proprietari dell'area, costruttori, immobiliaristi che sono coinvolti nell'operazione hanno perseguito e perseguono degli interessi altrettanto legittimi. Il problema, infatti, è costituito proprio dal piano casa che ha permesso, permette e permetterà di continuare a consumare suolo, a stravolgere il paesaggio di strade e piazze della città e di alimentare la rendita fondiaria, cioè la possibilità di ottenere consistenti guadagni vendendo degli edifici inutilizzati o comunque vetusti a chi poi, sulla base delle possibilità offerte dal piano casa, li trasformerà in veri e propri condomini. Dagli effetti, assolutamente calcolabili, di questa normativa è possibile affermare che la dichiarata volontà politica di questa amministrazione regionale di contenere il consumo di suolo non è confermata dai fatti, anzi la realtà si incarica di dimostrare che è vero esattamente il contrario».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA