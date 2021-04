Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOTREVISO Far ripartire il cantiere delle scuole Don Milani costerà 60mila euro. A tanto ammontano le spese per rimettere in moto la macchina burocratica bruscamente stoppata dall'interdittiva anti-mafia firmata dal prefetto Maria Rosaria Laganà a gennaio, quando comunicò a Ca' Sugana che l'azienda vincitrice dell'appalto era sospettata di avere dei collegamenti con la malavita organizzata. Un fulmine a ciel sereno per...