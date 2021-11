Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INIZIATIVATREVISO «Amicus certus in re incerta cernitur». Un amico che è una certezza si riconosce in momenti d'incertezza. Ludovica Visentin, ex studentessa del liceo Canova, venuta a mancare nel 2017, con queste parole di Quinto Ennio, poeta e drammaturgo latino, nel Natale del 2016, in una lettera, salutava i compagni di classe che le erano vicini e le davano forza, nonostante lei non potesse andare a scuola a causa della malattia....