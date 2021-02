La base Ryanair all'aeroporto Canova come volano per lo sviluppo, un piano di marketing per promuovere le eccellenze trevigiane e una serie di iniziative a sostegno dell'impresa. Sono gli elementi cardine del programma elaborato dal Comune di Treviso e Ascom Confcommercio discussi ieri a Ca' Sugana dall'assessore alle attività produttive Andrea De Checchi e dal presidente Federico Capraro. «Durante l'incontro abbiamo voluto condividere con Ascom alcune delle nuove iniziative a sostegno dell'impresa -, ha spiega il vicesindaco De Checchi -, in primis il Bando Rilancio 2021 con 100 mila euro per le nuove aperture nei negozi sfitti e il Treviso Fund che, da quest'anno, diventerà strutturale dopo gli ottimi risultati in termini di investimenti ottenuti da maggio 2020. Inoltre abbiamo aperto un confronto sull'iniziativa dei parcheggi gratuiti in alcuni giorni della settimana, rendendoci disponibili, in base alle istanze degli esercenti, a modificare le fasce orarie per adattarle ulteriormente al contesto commerciale cittadino». Nel corso dell'incontro si è parlato anche di semplificazione amministrativa e sburocratizzazione. Ascom ha apprezzato in particolar modo l'iniziativa sui plateatici, con l'invio di una semplice richiesta corredata da un disegno per l'iter di allargamento o predisposizione di nuovi dehors oltreché il modello Treviso applicato durante le chiusure per la conversione dei ristoranti, attraverso una comunicazione semplificata, in mensa per i lavoratori. «Treviso deve diventare un modello attrattivo per le imprese - ha aggiunto De Checchi - . Nei prossimi anni ci attendono diverse sfide, anche e soprattutto sul fronte mobilità. Il collegamento su rotaia con l'aeroporto, il rinnovo delle stazioni dei treni e degli autobus, la promozione del territorio: per avviare un processo di sviluppo in grado di fare la differenza è necessario il confronto, la condivisione e la pianificazione fra istituzioni». «È fondamentale ripensare alla centralità di Treviso come capoluogo strategico - ha sottolineato il presidente di Confcommercio Federico Capraro -, come centro urbano vivo e vitale, moderno, funzionale, attrattivo e dotato di servizi adeguati, in grado di guidare la ripartenza attraendo consumatori e nuovi pubblici. La pandemia ha avuto il merito di avvicinare l'Amministrazione ai problemi delle imprese, si è aperto un nuovo dialogo che ora sta portando fatti e risultati».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

