POLITICA

TREVISO Il caloroso invito è arrivato pochi giorni fa durante una riunione tra i consiglieri regionali trevigiani eletti nelle tre liste della Lega, il commissario provinciale Gianangelo Bof e il governatore Zaia: «Dovete concentrarvi solo sulla Regione, meglio lasciare altri incarichi» è stato detto. Che tradotto significa: chi è consigliere comunale è meglio che si dimetta e pensi solo a quello che accadrà a Venezia. Zaia vuole tutti i suoi uomini sempre presenti, sempre a disposizione: «Un impegno a tempo pieno», come ha specificato più volte. E questo creerà una serie di conseguenze non da poco.

DIMISSIONI

Sono cinque i consiglieri neo eletti nel mirino: Federico Caner, Alberto Villanova, Sonia Brescacin e Roberto Bet in consiglio comunale a Treviso, Pieve di Soligo, San Vendemiano e Codognè; più Marzio Favero, sindaco di Montebelluna ma che dovrà rinunciare alla carica di primo cittadino per incompatibilità. «Non c'è nulla di deciso, si discuterà in sede di partito regionale», precisa prudentemente Caner. E lo stesso Villanova ribadisce: «Zaia ci ha invitato a concentrarci sulla Regione cosa che, almeno noi uscenti, abbiamo sempre fatto. Detto questo, siamo pronti a seguire le indicazioni che ci darà il partito. Tutti noi ci siamo candidati alle comunali proprio perché ce lo ha chiesto la Lega. E anche adesso faremo quello che ci verrà detto». Nonostante le parole prudenti, scontate considerata la delicatezza dell'argomento, la strada pare però tracciata: chi è anche in consiglio comunale deve dimettersi e mantenere solo la carica di consigliere regionale. E questo aprirà nuovi scenari, soprattutto a Ca' Sugana.

IL QUADRO

Ieri c'è stato un turbinio di voci. Le dimissioni di Caner sono date per scontate e dietro di lui già scalpita Andrea Beraldo, primo dei non eletti nella lista Lega, alle spalla già un'esperienza a palazzo dei Trecento, figura ben vista un po' da tutti per le doti da mediatore che ha sempre dimostrato. L'uscita di Caner andrebbe poi a indebolire la mini-fronda che ha animato il gruppo di maggioranza nei giorni immediatamente successivi alle elezioni regionali. Si spezzerebbe, per esempio, l'asse con Vittorio Zanini, ex assessore che non ha avuto problemi a criticare pubblicamente la scelta del sindaco e delle giunta di appoggiare la campagna elettorale di Christian Schiavon mettendo invece in secondo piano quella di Caner. Le tensioni però si stanno placando quasi del tutto. Ma se una figura carismatica come Caner dovesse, come appare ormai scontato, lasciare palazzo dei Trecento ci sarebbe un ulteriore rimescolamento di equilibri. Resta invece ancora sul piatto un'altra questione, quella del capogruppo della Lega. Riccardo Barbisan, attuale guida dei consiglieri del Carroccio, è ancora criticato da una parte della maggioranza che non gli perdona il caso dei bonus per le partite Iva. Qualche novità quindi potrebbe esserci prima del consiglio comunale previsto per fine mese. Sempre due i nomi più gettonati per la sua successione: Matteo Marin, che però è già vicepresidente del consiglio, e l'ex primario Maurizio Franco.

Paolo Calia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA