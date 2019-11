Cane avvelenato sul Montello: «Sono stati i predoni»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ALLARMEMONTEBELLUNA/CODOGNE' Dopo il cane preso a bastonate dai ladri a Volpago, sulla presa XI, arriva l'allarme bocconi avvelenati. Ancora a Volpago, in via Martignago, un residente segnala che il suo quattro zampe è stato ammazzato proprio dai predoni. «Hanno lanciato i bocconi in giardino stanotte, sono senza scrupoli» mette in guardia. Del resto, circa un anno fa, in un'abitazione sul Montello, proprio questa era stata la procedura. Prima l'eliminazione del cane e poi il furto. Ieri sera, intanto, nuovo colpo a Giavera. Erano circa...