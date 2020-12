LA DECISIONE

TREVISO Il Covid spegne i panevin della provincia. Dopo Arcade, che ha già annunciato da alcune settimane la rinuncia all'organizzazione del tradizionale evento dell'epifania, anche Montebelluna segue a ruota, predisponendo una precisa ordinanza su questo e altri temi. Ma lo stesso faranno Treviso, Oderzo e, con ogni probabilità, tutti gli altri centri, grandi e piccoli, della Marca. Del resto, le ordinanze reginali e nazionali in vigore, se non parlano esplicitamente di panevin, vietano comunque gli assembramenti ed è inevitabile che un falò della befana comporti l'arrivo di molte persone.

NERO SU BIANCO

È per questo che il sindaco di Montebelluna Elzo Severin, prendendo le mosse dagli atti sovracomunali, ha deciso di mettere nero su bianco i divieti, che saranno in vigore fino al 15 gennaio. L'ordinanza, in particolare, sospende le manifestazioni denominate Pane e Vin e i Falò della Befana su tutto il territorio comunale, ma anche gli spettacoli pirotecnici. «Con questa ordinanza -dice Severin- cerchiamo di intervenire su due fronti: innanzitutto quello di evitare la diffusione del virus scongiurando occasioni di assembramento quali possono essere i tradizionali Panevin dell'Epifania e gli spettacoli pirotecnici delle festività natalizie». A Treviso invece un'ordinanza specifica non c'è, ma il risultato non cambia. «Non li faremo -dice il sindaco Mario Conte- Credo peraltro che l'indirizzo di non autorizzarli sia comune in tutta la provincia, alla luce del divieto di assembramenti. Dispiace interrompere una tradizione, ma è inevitabile». E, al momento, non si sta pensando a idee alternative. «Siamo concentrati sul problema trasporti: la questione che più importa in questo momento». Analoga la posizione del sindaco di Oderzo, Maria Scardellato, che non accenderà il suggestivo panevin sul Monticano; una splendida festa collettiva, che nell'edizione di gennaio 2020 aveva attirato circa 2mila persone. «Non servono ordinanze -afferma la Scardellato- È un evento che organizziamo noi. Quest'anno non è possibile. I nostri cittadini si dovranno accontentare del gioco a quiz che abbiamo promosso online e che servirà anche a conoscere e promuovere Oderzo».

I MERCATI FESTIVI

Insomma, è evidente che ciò che Montebelluna ha esplicitato risulta comunque implicito anche negli altri centri. Come ad esempio il divieto di ogni iniziativa, anche temporanea, di intrattenimento a favore della clientela all'esterno delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. No anche all'installazione di giostre o alle attrattive rappresentate da operatori circensi, artisti di strada e similari. «Anche attraverso la sorveglianza ai mercati -ricorda Severin- cerchiamo di far tutelare indirettamente il personale sanitario messo a dura prova in questa fase. Purtroppo il numero di medici, infermieri e operatori socio-sanitari contagiati è considerevole ed è nostro dovere cercare di evitare in qualsiasi modo sia di mettere ulteriormente a rischio questo personale prezioso, sia di mettere il crisi la struttura ospedaliera, già fortemente provata dall'emergenza». L'altro grosso nodo, del resto, sono appunto i mercati. Non solo i mercatini, ma quelli straordinari che a Montebelluna come ad Oderzo e in altri Comuni, si svolgevano tradizionalmente nelle domeniche di avvento. A Montebelluna i mercati festivi salteranno, mentre vengono confermati quelli settimanali. E anche a questo proposito Oderzo si muove sulla stessa linea. «Non siamo in grado di garantire, con la nostra Protezione civile, i controlli nella giornata di domenica. I problemi legati al maltempo hanno infatti richiesto, nei giorni scorsi, uno sforzo incredibile».

Laura Bon

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA