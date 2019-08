Campi sportivi, abitazioni e serre «Il vento non ha risparmiato nulla»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE TESTIMONIANZESAN BIAGIO Il tetto di una porzione di abitazione della famiglia di Aldo Possamai, a Spercenigo, crollato. Al vivaio Celebrin, a San Biagio, danni per decine di migliaia di euro. E poi gli impianti sportivi, con la pista di atletica rovinata. E i vigneti e i campi di mais, devastati. La tromba d'aria di ieri mattina ha lasciato anche qui conseguenze pesanti. Quelle visivamente, oltre che materialmente, più eclatanti, in via Bosco, a Spercenigo, dov'è crollata la tettoia sotto la quale era ricoverata anche un'auto, rimasta...