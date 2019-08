Camper in fiamme vicino alla piscina: paura alle Bandie

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SPRESIANORoulotte e camper in fiamme: paura per i villeggianti che temevano lo scoppio di due piccole bombole gpl. Mattinata da pelle d'oca, ieri, per i villeggianti che avevano scelto di trascorrere alcune ore a bordo piscina in località le Bandie a Spresiano. Improvvisamente ed inspiegabilmente la roulotte e in camper sono stati avvolti dalle fiamme. È quanto accaduto al Centro Nuoto Le Bandie di via Vecellio. Intorno alle 11, per cause ancora all'esame degli investigatori, un denso fumo nero si è sprigionato da un camper in sosta...