Camionista mottense investe e uccide un operaio in A13

LO SCHIANTOMOTTA DI LIVENZA Giovane camionista mottense falcia e uccide un operaio molisano appena fermato in corsia d'emergenza in autostrada. Pochi secondi prima la vittima era scesa dal suo furgone da lavoro: è stato involontariamente travolto dal mezzo del camionista trevigiano. Vincenzo Sarchielli è morto sul colpo. Aveva 42 anni e viveva a Isernia con la moglie e sei figli, uno dei quali piccolissimo. Faceva l'operaio per la ditta incaricata di eseguire un intervento lungo l'A13. Ma non nel tratto in cui è avvenuta la tragedia,...