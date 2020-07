LA NOVITÀ

TREVISO Si amplia la presenza trevigiana sul principale palcoscenico teatrale regionale. Ad un anno dall'ingresso del Comune nello Stabile del Veneto, portando in dote il Del Monaco, anche la Camera di commercio di Treviso e Belluno entra a far parte dei soci dell'ente che promuove produzioni e cura i cartelloni pure al Goldoni di Venezia e al Verdi di Padova. Insieme all'istituzione di piazza Borsa si aggregano alla compagine anche le consorelle camerali di Venezia Rovigo e di Padova. Un evento storico per la cultura veneta, ma anche un primato assoluto su scala nazionale: lo Stabile presieduto da Giampiero Beltotto, infatti, è l'unico teatro pubblico in Italia a poter vantare nella propria struttura la rappresentanza di tre camere di commercio, espressione di cinque territori ed oltre 500mila imprese.

Ma cosa c'entrano soggetti come le Cciaa, con il mondo del teatro? Lo spiega Mario Pozza, presidente dell'organismo trevigian- dolomitico e di Unioncamere regionale: «L'intesa con il Teatro Stabile del Veneto vuole confermare l'impegno deciso, nell'ambito della cultura, per creare un flusso positivo per la filiera delle aziende che ne fanno parte e per l'indotto che esse sanno creare. Il ruolo del sistema camerale sopperisce alla mancanza degli interventi del Governo che ha lasciato solo il settore della cultura, pur essendo un fattore strategico e un valore economico per il made in Italy e la promozione dei territori».

A proposito di investimenti, le tre camere aderiscono con una quota associativa di 90mila euro complessivi. Un'ulteriore stanziamento da 50mila euro sarà messo a disposizione per progetti per valorizzare i luoghi d'impresa e il patrimonio industriale locale. L' allargamento è stato approvato ieri all'unanimità dall'assemblea dei soci, composta da Regione, amministrazioni municipali di Venezia, Padova e Treviso e Provincia di Padova. A sottolineare l'importanza dell'evento, alla riunione ha presenziato anche il presidente del Veneto, Luca Zaia. »L'incarico dato a questo cda al momento della sua nomina era quello di costituire una piattaforma veneta del teatro ribadisce il governatore - quanto fatto finora, con l'ingresso delle tre Camere di Commercio tra i soci dello Stabile del Veneto e dopo il passaggio di gestione del Teatro Mario Del Monaco conferma importanti obiettivi raggiunti in questa direzione. Con l'ingresso delle tre camere delle città di Padova, Treviso e Venezia, già soci del Teatro, il territorio con le sue imprese riconosce l'importanza fondamentale della cultura come volano per la società e l'economia. Ora attendiamo solo il riconoscimento nazionale». Una nuova dimensione evidenziata con soddisfazione pure dal sindaco di Treviso, Mario Conte: «Quando le istituzioni e l'impresa danno vita a una rete strutturale per dare slancio al mondo della cultura e dello spettacolo si possono raggiungere risultati sempre più prestigiosi in termini di promozione e valorizzazione delle eccellenze dei nostri territori».

