L'AVVICENDAMENTO

TREVISO Sarà Alessandro Pierobon, avvocato coneglianese di 48 anni, a guidare per il prossimo quadriennio le Acli provinciali. Lo ha sancito il consiglio provinciale eleggendolo presidente dopo l'uscita di Laura Vacilotto nel solco della continuità di ideali e obiettivi.

IL PERCORSO

La storia di Pierobon all'interno di Acli ha radici profonde e ha visto il legale ricoprire la carica di presidente di circolo e consigliere regionale nel precedente mandato. Si è occupato di patronato e di circoli, maturando l'esperienza diretta sul territorio e in contatto con le comunità locali. «Assumo questo incarico assicurando il mio impegno per traghettare la nostra associazione per i prossimi quattro anni, ringraziando Laura, che mi ha preceduto, per aver guidato le Acli in un tempo così complesso ha dichiarato Pierobon. Presterò particolare attenzione agli ultimi, come i giovani che hanno difficoltà a entrare nel mondo del lavoro e che non hanno tutele, alle donne, ai disoccupati. Darò valore a quella L che compare nella nostra sigla a simboleggiare il lavoro, per essere un punto di riferimento per le persone come abbiamo fatto durante il Covid». La presidenza sarà composta da Francesco Tarantolo (vicepresidente vicario), Franco Bernardi, Matteo Bosa, Andrea Citron, Andrea Flora, Davide Magagnini, Laura Vacilotto.

