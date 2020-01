Calmaggiore, due fasce orarie per le consegne dei corrieri

Entro fine mese entreranno in vigore le nuove regole per la sosta in Calmaggiore, attualmente consentita solo ai veicoli autorizzati, e soprattutto decolleranno quelle per disciplinare l'ingresso nelle zone a traffico limitato di fornitori e corrieri. Il provvedimento è già pronto, manca solo la firma del sindaco Mario Conte. L'appuntamento è fissato per una delle prossime giunte, forse già la prossima settimana. L'ordinanza, in realtà, è molto semplice: istituirà il divieto di sosta su entrambi i lati del Calmaggiore lungo tutta la sua lunghezza. L'obiettivo è eliminare quanto accade ogni giorno: auto, con permesso, che entrano e vengono lasciate davanti ai negozi o davanti a piazza dei Signori. Il divieto riguarderà anche le auto di servizio e si cercherà la collaborazione della Prefettura. Più importante sarà però il provvedimento per disciplinare i corrieri che, oggi, hanno la possibilità di entrare nelle Ztl senza alcuna limitazione. Il nuovo provvedimento invece li costringerà ad adeguarsi alle fasce orarie già previste per i fornitori dei negozi: quindi di mattina in concomitanza con gli orari di apertura e nel primo pomeriggio. Misura questa approvata anche dall'Ascom. Poi toccherà ai permessi, che non consentiranno più l'ingresso a tutte le Ztl, ma solo a quelle dove si trova la propria abitazione o negozio.

P. Cal.

