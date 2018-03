Calesso: «Manildo senza di noi perde i voti della sinistra»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CENTROSINISTRATREVISO Il rapporto tra Giovanni Manildo e la sinistra continua a essere burrascoso. Con Coalizione Civica, la formazione che sta nascendo attorno a Said Chaibi e Luigi Calesso, oramai è arrivato ai ferri corti. In settimana ci sarà un incontro, ma l'impressione è che non ci sia più spazio per un accordo. L'unica lista di sinistra nella coalizione del sindaco rimarrà Futura, sostenuta da Nicola Atalmi, Caterina Cabino e tutte quelle componenti che ritengono fondamentale sostenere Manildo a ogni costo. I nervi scoperti sono...