Calesso: «Ai nostri vigili non serve il manganello»

Distogliere gli agenti della polizia locale dai compiti di indagine o di contrasto allo spaccio di droga, per concentrarli nei servizi di prossimità più utili al cittadino. E per fare questo il manganello, o il taser, non serve. Luigi Calesso (Coalizione Civica) rilancia la sua visione di un corpo dei vigili che non faccia le stesse cose delle altre forze dell'ordine.«Il problema della sicurezza degli agenti della polizia locale è sicuramente questione di cui l'amministrazione cittadina deve occuparsi, a tutela dei propri dipendenti -...