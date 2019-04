Calenda sprona il Pd: «Dobbiamo tornare in piazza»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

EUROPEETREVISO «Sono felice di vedervi in piazza. Perchè noi è qui che dobbiamo tornare: la sinistra è stata per troppo tempo chiusa nelle sedi di partito. Deve tornare tra la gente, andare nelle piazze, palare con la gente e convincerla a reinnamorarsi della politica». Carlo Calenda è arrivato ieri pomeriggio alla Loggia dei Trecento per sostenere il PD-Siamo europei e i suoi candidati alle elezioni per Bruxelles del 26 maggio. Presentato dal segretario provinciale Giovanni Zorzi («noi siamo l'alternativa ai sovranisti») e da Giovanni...