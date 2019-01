Caldaia in tilt in piazza Borsa «Il guasto è stato già riparato»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ALLARMETREVISO «C'è stato un intervento per sistemare un guasto tecnico della caldaia. Niente di preoccupante. Adesso la situazione è tornata alla normalità. Ormai siamo agli sgoccioli. Si tiene botta». Il presidente Mario Pozza commenta così il guasto alla caldaia che nel pomeriggio del primo gennaio ha originato la nube di fumo denso e nero apparsa sopra il tetto della Camera di Commercio, in via Toniolo. L'altro ieri sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco. Si temeva che potesse essere successo qualcosa di grave. Per sicurezza...