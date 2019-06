Calcola male l'altezza, furgone incastrato a varco Caccianiga

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCIDENTETREVISO Non si è accorto dei cartelli che segnalavano l'altezza massima consentita per il passaggio ed è rimasto incastrato con il suo furgone sotto l'arco di varco Caccianiga. Protagonista dell'incidente, avvenuto ieri mattina in viale d'Alviano, un 45enne trevigiano al volante di un furgone il cui cassone, dopo l'impatto, si è incrinato all'indietro, riportando danni ingenti. Sul posto sono subito intervenuti gli agenti della polizia locale di Treviso e, poco dopo, i tecnici comunali che dovranno verificare con precisione se la...