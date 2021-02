CALCIO SERIE D

MONTEBELLUNA Inizia in salita l'avventura da allenatore di Nico Pulzetti. Subentrato da 48 ore all'esonerato Pasa, l'ex giocatore di Livorno, Bari, Chievo, Bologna e molte altre, non è riuscito a dare la sterzata giusta al Montebelluna. Con pochissimo tempo a disposizione le possibilità di invertire subito il trend negativo non erano molte, anche se il neo tecnico ha impostato una squadra diversa. Al di là delle assenze, Pulzetti ha infatti disegnato un 4-3-3 che negli intendimenti avrebbe dovuto garantire qualcosa in più, in particolare in attacco. Speranze che sono naufragate già nei primi minuti, quando i biancocelesti sono andati sotto nel punteggio. Il pareggio di Tomasi poco dopo la mezzora non è stato sufficiente, ed alla fine un rigore per tempo ha scavato la differenza con il Campodarsego.

Avvio shock per i padroni di casa. Al 3' palla persa da Preknicaj sulla trequarti difensiva, Proto si invola sulla sinistra e mette in mezzo per Akammadu, che anticipa tutti e di testa mette alle spalle di Rizzotto. Il Monte fatica a trovare le contromisure, anche se l'impegno non manca. Ci prova il capitano Fabbian di testa al 20' su calcio d'angolo, palla fuori. La spinta trevigiana è poco incisiva ed il Campodarsego controlla senza soverchie difficoltà. Poi all'improvviso arriva l'1 a 1. Rimessa con le mani di Fabbian dalla trequarti offensiva al 36', la palla spiove direttamente in area dove Tomasi è il più lesto a girarla al volo in rete. Ma prima dell'intervallo gli uomini di Ballarin tornano avanti. Cross dalla destra, la palla toccata di testa da Akammadu finisce su un braccio di Spagnol, l'arbitro indica senza esitazioni il dischetto del rigore. Lo stesso Akammadu trasforma con un tiro alla destra del portiere.

Dopo la sosta ancora gli ospiti a creare pericolo. All'8' Boscolo Bisto calcia da fuori sugli sviluppi di una punizione battuta da Petrilli, pronta la risposta di Rizzotto. Ci si aspetta che il Montebelluna vada all'assalto per raddrizzare l'esito, tuttavia non si assiste ad azioni degne di nota. Serpeggia quasi la paura di rischiare la giocata, così il Campodarsego può far scorrere il tempo senza che il portiere Trezza venga impegnato. Pulzetti pesca dalla panchina, ma i neo entrati non fanno scoccare la scintilla. Il finale è da incubo. Al 41' Tardivo colpisce di testa su azione di contropiede, Rizzotto si salva in due tempi. Poi al 46' il definitivo tracollo. Zucchini svirgola un rinvio, sulla palla si avventa lo stesso Tardivo che viene toccato da Rizzotto, l'arbitro dà un altro penalty sventolando anche il cartellino rosso al portiere del Monte. Esauriti i cinque cambi a disposizione, tra i pali si sistema De Min, che tocca ma non trattiene la conclusione dagli undici metri di Callegaro. Negli spogliatoi Pulzetti commenta così la sconfitta: «Mi dispiace per i ragazzi, in un giorno e mezzo si poteva fare poco. Ho cambiato il modulo e un po' la testa, ho visto più aggressività e concentrazione. Il problema è che ogni volta gli episodi ci condannano. Il primo rigore non c'era».

