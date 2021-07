Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL QUADRANGOLARETREVISO Un quadrangolare benefico di calcio per raccogliere fondi per contribuire alla ricerca di una cura per la distrofia muscolare di Duchenne e Becker. Questo l'obiettivo di Gol for Duchenne Calciando con il cuore, evento organizzato dal Calciotto Tv e che vedrà il via domani alle ore 16 presso gli impianti di Via Chiesa a Morgano. Quella che aspetta gli sportivi sarà una giornata interamente dedicata alla solidarietà...