PREVENZIONE

TREVISO Il lockdown ha ridotto lo spaccio ai minimi storici. Nonostante questo, però, il dipartimento per le dipendenze dell'Usl della Marca ha dovuto rispondere a una serie di richieste provenienti da persone con problemi legati all'uso di sostanze anche durante l'emergenza coronavirus. Il centro è sempre rimasto in funzione. La lotta contro le tossicodipendenze non si è mai fermata. Nel periodo di isolamento i numeri sono calati. Ma non ci si è comunque mai avvicinati all'azzeramento. Normalmente il dipartimento prende in carico in tutto tra le 40 e le 50 persone al mese, dalle dipendenze più gravi ai giovani segnalati dalla Prefettura. A febbraio si è rimasti in media.

IL TREND

Dopo l'inizio del blocco, nel mese di marzo si è scesi a 38 prese in carico. Fino al minimo di 15 accessi registrato in aprile. Adesso si sta tornando alla normalità. Ma nel centro si attendono l'onda lunga. «Nel periodo di lockdown gli accessi sono diminuiti. Non abbiamo avuto richieste per la presa in carico di giovanissimi. C'è stata invece qualche situazione più critica per quanto riguarda le dipendenze dall'alcol fa il punto Eva D'Incecco, direttore del servizio dipendenze dell'Usl trevigiana alla luce di quanto successo, però, ci aspettiamo un aumento delle richieste nel corso dei prossimi mesi. Ci sarà sicuramente un contraccolpo per quanto riguarda le dipendenze. Probabilmente fino a settembre. Di conseguenza sarà possibile stilare un bilancio completo solamente alla fine dell'estate».

FORMAZIONE

Nel periodo di blocco a causa dell'emergenza coronavirus, comunque, non si è rimasti fermi neppure per quanto riguarda gli incontri con i genitori dei ragazzi. Il centro di Pieve di Soligo ha organizzato dei corsi online sia per l'attività di formazione con le famiglie che per quella di intervento con i genitori dei ragazzi già seguiti. Da anni il servizio svolge dei corsi di formazione per genitori, denominati Gea, genitori efficaci in adolescenza, in collaborazione con i Comuni e le scuole. Tradizionalmente i percorsi si svolgono in gruppi di massimo 30 o 40 genitori e sono condotti da uno psicologo e da un educatore. A causa dell'emergenza sanitaria è stato necessario sospendere le attività in gruppo per riformularle tramite la piattaforma digitale. «È stato proposto a quanti si erano iscritti al corso se fossero interessati a svolgerlo a distanza, riscontrando una conferma dalla gran parte dei partecipanti sottolineano dall'azienda sanitaria i gruppi attivati sono stati tre: uno con 15 genitori degli studenti delle medie di Pieve di Soligo, un altro con 45 delle scuole di Vittorio Veneto e, infine, un gruppo con 10 genitori dei ragazzi in carico al servizio».

PER I GENITORI

«L'obiettivo dei corsi è fornire strumenti educativi che possano aiutare i genitori a gestire la relazione con i figli preadolescenti e adolescenti. Si trattano tematiche riguardanti gli stili educativi, la comunicazione efficace, la gestione delle emozioni, l'incoraggiamento e lo sviluppo della responsabilità tirano le fila dall'Usl della Marca nel corso degli incontri si sono affrontate anche le difficoltà che inevitabilmente hanno riguardato gli adolescenti e le loro famiglie durante il lungo periodo di lockdown. Considerati gli scenari non ancora definiti rispetto alla ripresa delle attività scolastiche, il servizio si sta organizzando per poter continuare a garantire gli interventi di prevenzione nell'ambito delle dipendenze con modalità a distanza, sia per quanto riguarda il supporto psico-educativo alle famiglie sia rispetto ai programmi di educazione tra pari nelle scuole».

