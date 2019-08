Caffè a 50 centesimi a vigili e agenti «Perchè sono i nostri angeli custodi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INIZIATIVATREVISO Vegliano sui cittadini e sulle loro case mentre dormono, mentre sono al lavoro o, d'estate, in vacanza. Alla prima necessità saltano in auto per effettuare sopralluoghi, indagini, e non hanno paura nel lanciarsi in pericolosi inseguimenti o nel bloccare i malviventi. Il tutto per senso del dovere e uno stipendio affatto proporzionato ai rischi corsi. I turni sono lunghi, e l'unica pausa che possono prendersi, pochi minuti al massimo, è quella per un caffè. Solo che d'estate trovare un bar aperto, specie fuori mura, non...