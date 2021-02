CAERANO SAN MARCO

Gli Alpini piangono un'altra penna nera. Ad essere andato avanti secondo il gergo alpino è stato Guido Morlin, colonna del gruppo di Biadene e notissimo in tutta la zona di Caerano, dove era nato e cresciuto. A stroncarlo è stato un male incurabile, diagnosticato appena da poche settimane. Sabato Guido si è spento a 65 anni, lasciando la moglie Antonella e i due figli Ivan e Chiara. In attesa della celebrazione delle esequie prevista per mercoledì nella chiesa parrocchiale di Caerano, l'intera comunità si stringe in questi giorni alla famiglia. Morlin infatti, membro di una delle storiche e più longeve famiglie del paese, era conosciutissimo per le tante attività che nel corso della vita lo avevano visto protagonista. Da sempre aveva lavorato come artigiano, in particolare nell'edilizia e come pavimentista, occupazione che gli aveva permesso di intessere moltissimi contatti. A renderlo amatissimo però è sempre stata la sua verve, una simpatia contagiosa che lo aveva portato a essere fra i punti di riferimento del gruppo Alpini di Biadene, con il quale si era sempre prodigato in prima persona per la comunità e per mantenere vivo lo spirito delle penne nere. Non mancava mai infatti agli incontri, alle adunate, alle feste nella sua zona ma anche in giro per l'Italia con i compagni di sempre. Grande è poi stata la sua partecipazione al mondo del volontariato locale, ulteriormente incrementato dopo l'arrivo della pensione solo pochi anni fa. Ciò non lo aveva fermato e anzi, lo aveva portato a rendersi ancor più attivo e partecipe. Sfruttando proprio la decennale esperienza del campo dell'edilizia si era offerto per aiutare nelle opere di ristrutturazione che in tempi recenti hanno visto rimettere a nuovo la sede della comunità di recupero per le tossicodipendenze di Fontanelle. Alla fine dello scorso anno aveva scoperto di essere affetto da un male incurabile, per il quale i tentativi di cura non sono andati a buon fine. Nonostante negli ultimi giorni sembrasse essersi ripreso, sabato la notizia dell'improvviso decesso ha folgorato l'intera comunità di Biadene e Caerano.

