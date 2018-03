Cade in scooter, muore 2 giorni dopo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA TRAGEDIAMONTEBELLUNA Studente 18enne muore a due giorni dall'incidente. Nella notte tra sabato e domenica, per cause non ancora chiarite ma probabilmente riconducibili a un'embolia, si è fermato il cuore del 18enne Simone Giupponi, nato a Feltre, originario della zona di Valdobbiadene, ma poi trasferitosi nel Montebellunese. Una tragedia straziante che ha lasciato sgomenti i familiari, gli amici, la fidanzata Asia e l'intera comunità di montebellunese. Da brividi il messaggio lasciato su Facebook dalla fidanzata Asia, che era rimasta...