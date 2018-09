Cade dalla scala volo di tre metri grave operaio della Superbeton

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VALDOBBIADENEPrecipita da una scala da più tre metri nel cantiere e batte la testa: è in condizioni piuttosto serie e in prognosi riservata all'ospedale Ca' Foncello N.S., 40 anni di Pederobba. È l'ennesimo infortunio sul lavoro accaduto nella Sinistra Piave in questi mesi.L'INCIDENTEL'incidente è accaduto ieri poco dopo le 13.15, alla ripresa dell'orario pomeridiano alla Superbeton di via Ponte Vecchio, sul Piave al confine tra Vidor e Bigolino, nel territorio comunale di Valdobbiadene. Per motivi che stanno accertando i tecnici dello...