LA CORSA

TREVISO Non si trova più gel disinfettante con dispenser. No al catastrofismo, tuttavia ieri mattina in tutto il centro storico è stato impossibile reperire del disinfettante in gel con dispenser. Quello, per intendersi, di cui devono essere dotati locali, biblioteche e uffici pubblici secondo la recente ordinanza emanata dal governo per fronteggiare l'emergenza. Le partite di Amuchina arrivate in mattinata sono state tutte esaurite. «Abbiamo chiamato ovunque- spiega il titolare di un coiffeur dell'hinterland, Gigi Hairstyle- ci avevano indirizzato da Tigotà in via Campana». Ma alle 12 anche lì le scorte erano state bruciate. Nonostante fosse stato imposto ai clienti il numero massimo di due confezioni a testa.

Alla farmacia Sant'Agostino nel pomeriggio c'era ancora qualcosa. Confezioni di Amuchina in gel da 80 ml e il gel mani autoprodotto per far fronte all'emergenza. Le commesse servono con i guanti in lattice e coperte dalle mascherine. «Precauzione. Perchè qui non è facile rispettare il metro di distanza».

Anche nei supermercati da ieri, all'ingresso, erano lasciati ad uso dei clienti fazzoletti e spray detergenti per incentivare la pulizia delle mani. E spray sono stati messi a disposizione sia in biblioteca civica sia nei musei. (e.f.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA