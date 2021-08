Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA DECISIONETREVISO In vista dell'entrate in vigore del Green pass venerdì 6 agosto l'Usl ha deciso di estendere gli orari dei centri tamponi di Altivole e Conegliano. Una decisione presa in previsione dell'aumento di richieste del documento, presto obbligatorio, che permetterà, tra le altre cose, di cenare al ristorante, allenarsi in palestra e sedersi sulla poltrone dei cinema. Già da domani, giovedì, i punti tamponi di Altivole e...