LA NOVITÀ

TREVISO «Non posso andare a prendere i farmaci, come faccio?». «Non posso uscire di casa e non ho niente in frigo. Mi serve la spesa». «Sono positivo, ma in casa siamo in due. Come devo fare per evitare il contagio?». Sono solo tre delle decine di domande che, ogni giorno, gli operatori dei servizi comunali si sentono rivolgere dai cittadini alle prese con la quarantena. Per andare incontro alle loro esigenze, Ca' Sugana ha varato un numero verde Assistenza persone in quarantena. Un servizio semplice, pensato dopo una riunione di giunta in cui sindaco e assessori si ponevano la questione di come aiutare le centinaia di trevigiani che si trovano nell'impossibilità di uscire di casa per via di un tampone positivo. La soluzione l'ha trovata Gloria Tessarolo, assessore al Sociale: radunare sotto un unico numero di telefono (800 93 88 44) tutti i servizi disponibili per risolvere i problemi di chi non può uscire di casa.

LA SCELTA

«In realtà - spiega l'assessore - abbiamo semplicemente messo assieme quello che i Servizi Sociali del Comune già fanno. Per comodità abbiamo però voluto introdurre un unico numero verde. Chiamandolo si parla con un operatore che poi dirotta la chiamata verso lo sportello giusto per trovare una soluzione». Averlo dedicato alle persone in quarantena è una scelta figlia del tempo: «Purtroppo sono tantissimi i trevigiani che si trovano in questa condizione - continua Tessarolo - e in molti caso c'è proprio bisogno di aiuto per cose molto semplici, tipo andare a fare la spesa. Chi ha bisogno di un servizio come questo viene dirottato verso i volontari che poi decidono come gestire la situazione».

LE PAURE

La maggior parte delle chiamate riguarda i comportamenti da tenere una volta entrati in quarantena: «L'Usl fornisce già tutti i chiarimenti del caso - spiega l'assessore - basta consultare il loro sito. Ma non possiamo pretendere che tutti sappiano o abbiano la possibilità di farlo. Quindi, a chi ci chiama, spieghiamo cosa l'Usl chiede di fare. Ad avere bisogno di questi servizi non sono solo persone già in difficoltà, ma anche cittadini che all'improvviso si trovano nella condizioni di non poter uscire di casa per giorni e, magari, non hanno nessuno con cui confrontarsi. Per noi è anche un modo per far conoscere tutto quello che ogni giorno fanno i nostri Servizi Sociali, sempre a disposizione di tutti».

