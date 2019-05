Ca' Sugana, uffici in crisi se ne vanno in quaranta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CA' SUGANATREVISO Quota cento sta colpendo duro negli uffici comunali. La possibilità di andare in pensione con qualche anno d'anticipo, anche se con qualche soldo in meno, ha convinto quei dipendenti con tutti i requisiti in regola creando non pochi problemi all'organizzazione del lavoro. Sono una quarantina quelli che, nel 2019, lasceranno il municipio: la maggior parte per scivolare in pensione, spinti soprattutto da quota cento, qualcuno per trasferirsi in un altro comune. DIRIGENTILa figura più importante a salutare sarà quella di...