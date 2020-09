LA POLEMICA

TREVISO Da qualche giorno per gli uffici di Ca' Sugana gira un documento firmato dal dirigente del settore Statistica-Patrimonio e Servizi Demografici. Due paginette che però stanno facendo molto discutere: si tratta del raffronto tra le spese telefoniche sostenute dall'amministrazione Manildo nei suoi cinque anni di attività e quelle fin qui addebitate alla giunta Conte in poco più di due anni di mandato. Questi, in sintesi, i numeri. L'amministrazione di centrosinistra aveva attivato 26 sim, le schedine da inserire nello smartphone per renderlo utilizzabile, spendendo in cinque anni (dal maggio 2013 al maggio 2018) 6.696,94 euro per i consiglieri comunali che gestivano 18 tesserine e 9.496,85 euro per la giunta, a cui erano invece state date otto schedine. Totale: 16.193,79 euro, circa 3.200 euro all'anno. Amministrazione Conte nel periodo compreso tra maggio 2018 e agosto 2020, quindi poco più due anni: due sim date ai consiglieri per un totale di 163,19 euro e sette ad assessori e sindaco per 1.732,04 euro. Totale: 1.895,23. Per una media di 947 euro all'anno. Una differenza che è saltata agli occhi e che questo pomeriggio è destinata a incendiare la discussione in consigli comunale.

IL DOCUMENTO

La relazione, datata 24 settembre, è di sicuro è la risposta degli uffici a un accesso atti richiesto, con ogni probabilità, da un consigliere di maggioranza. I primi commenti già circolano, sussurrati a mezza voce e tra qualche sorrisetto: «Ma in un periodo in cui ci sono abbonamenti che per 10 euro al mese coprono tutto - osserva un consigliere - come hanno fatto a spendere tutti quei soldi?». Detto che non stiamo parlando di cifre esorbitanti, resta comunque il dato che nel settore telefonia risparmiare si può. Da capire quindi come sia stato possibile arrivare a quelle cifre da parte dell'amministrazione di centrosinistra. Di certo il sindaco Manildo ha sempre usato molto poco il telefonino di servizio preferendo affidarsi al suo, così il vice Grigoletto e altri della giunta. Spicca il numero di sim date ai consiglieri, ben 18, ma nelle due pagine compilate in stile asettico non si precisa se sono state date solo a consiglieri di maggioranza o anche dell'allora minoranza.

LA RISPOSTA

E non è casuale che questo documento emerga proprio nei giorni in cui impazza la polemica sui 224mila euro stanziati dall'attuale amministrazione per finanziare la realizzazione di una App destinata a migliorare la comunicazione tra uffici comunali e cittadini raggruppando le funzioni di tutte le App attualmente esistenti, come quella per i parcheggi, e sostituendo tutte quelle conversazioni abitualmente fatte via mail. Altra spesa che fa molto discutere. Sul punto il centrosinistra è letteralmente salito sulle barricate: «Non sono contro la tecnologia, quindi non giudico negativamente questo progetto. Dico soltanto che non dovrebbe essere tra le priorità di una giunta che, a breve, dovrà affrontare gravi problemi sul fronte sociale con la Cig che si esaurisce e le fabbriche saranno libere di mettere in mobilità i dipendenti. Per non parlare del fronte scuola. Se continuano i rialzi dei contagi non mi stupirei se si andasse incontro ad un altro lockdown. Forse i tempi andavano ripensati e quella cifra assegnata per assistere chi ne aveva più bisogno». Questa la sintesi del pensiero di Fabio Pezzato (Lista Manildo) e Stefano Pelloni (capogruppo Pd) espresso anche durante l'ultima commissione bilancio. Anche tra la maggioranza qualche mugugno c'è stato. Roberto Borsato, storico volto della Lega, potrebbe non votare la delibera che approderà oggi a palazzo dei Trecento. Anche lui è convinto che il progetto sia buono, ma i tempi non adatti. Insomma: la discussione si preannuncia infuocata.

Paolo Calia

