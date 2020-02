I NUMERI

TREVISO Oltre 400mila euro risparmiati nel solo 2019 grazie ai pagamenti puntuali delle fatture, se non addirittura liquidate in anticipo. Anzi. Christian Schiavon, assessore al Bilancio, sottolinea il dato che più di tutti lo soddisfa: il comune di Treviso paga le fatture dei fornitori mediamente con cinque giorni d'anticipo rispetto alla scadenza. «E parliamo - sottolinea - di circa 12mila fatture per 44 milioni di euro. Un dato di cui vado particolarmente orgoglioso. È il frutto della riorganizzazione del settore economato e ragioneria di Ca' Sugana e del lavoro degli uffici, davvero eccellente. Nel primo trimestre del 2019 abbiamo accumulato qualche ritardo, poi recuperato alla grande dal secondo trimestre in poi arrivando a liquidare le fatture mediamente cinque giorni prima della data prefissata. E abbiamo toccato anche punte d'eccellenza con dieci giorni di anticipo». In tempi in cui i privati sono generalmente ai ferri corti con gli enti pubblici proprio per i ritardi nei pagamenti, Ca' Sugana si ritaglia una piccola fetta di gloria: «Il dato è estremamente positivo, difficile trovare un comune che paghi con così tanto anticipo - continua l'assessore - perché consente anche di far respirare il bilancio, che può godere una riduzione del fondo crediti, cosa che ci consente di avere più risorse da utilizzare per altro e accantonare meno risorse per i pagare i debiti. Nel 2019 questo risparmio si attesta attorno ai 400mila euro».

P. Cal.

© RIPRODUZIONE RISERVATA