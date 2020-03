Oggi arriva a Ca' Sugana il primo quantitativo di mascherine made in Veneto. Ma già da ieri pomeriggio, quando si è diffusa la notizia che la distribuzione sarebbe stata affidata ai comuni, è partito una sorta di assalto. Decine di mail, telefonate, messaggi via social e sui profili privati del sindaco Mario Conte, assessori e consiglieri comunali. E tutti a chiedere una sola cosa: come ottenere mascherine per sé e per la propria famiglia. Non è stato semplice gestire la situazione. La psicosi virus ha avuto la meglio e in tanti hanno avanzato domande cui nessuno ha potuto dare una risposta. Solo da oggi gli uffici comunali sapranno come muoversi.

«Ringrazio la Regione che ci fornirà questo materiale - sottolinea il sindaco Mario Conte - e ringrazio anche le Grafiche Venete per lo sforzo che hanno fatto. Con la distribuzione delle mascherine faremo un salto di qualità. Ma solo domani (oggi ndr) sapremo quante ne arriveranno e come potremo distribuirle. La situazione è in continuo aggiornamento, avviseremo i cittadini attraversi i nostri canali ufficiali: il sito e la pagina Facebook del Comune, oppure dal mio profilo». In attesa di sapere come poi consegnare materialmente le mascherine a tutti i cittadini che ne faranno richiesta, gli edicolanti trevigiani si sono messi a disposizione. Maurizio Pregnolato, presidente della categoria, ha già scritto al sindaco Mario Conte. E ieri il governatore Luca Zaia ha aperto uno spiraglio, ma vuole valutare bene questo tipo di opportunità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA