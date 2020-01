Ca' Sugana apre a Goldin E il curatore: «Mai dire mai»

IL NODO

TREVISO «Le porte di Treviso sono sempre aperte, l'importante è dialogare e che ci siano le condizioni economiche per mettere in piedi un progetto ». Non chiude a Marco Goldin, il sindaco Mario Conte, anzi si dice pronto a patrocinare nuovi eventi e a mettere a disposizione anche gli spazi per ospitarli. Su una linea analoga di apertura, anche se con sfumature diverse, l'assessore regionale al Turismo Federico Caner, che a Treviso è consigliere comunale della Lega: «Auspico che ci sia un rapporto, un dialogo maggiore con Goldin, perché le iniziative che lui portava avanti, dobbiamo dire la verità, hanno generato per Treviso flussi turistici importanti e dato alla città una altrettanto importante ribalta nazionale e internazionale».

INIZIATIVE COMPATIBILI

L'amministrazione Conte, prosegue Caner, «sta lavorando bene in altri ambiti in materia culturale e turistica, ma credo che una cosa non escluda l'altra. Si possono sia portare avanti iniziative alternative come sta facendo l'assessore Colonna Preti sia recuperare un rapporto con Goldin, per ripristinare qualche importante manifestazione con la sua regia». Il sindaco accoglie l'appello di Caner. Ma precisa anche che chi desidera il ritorno in città delle mostre di Linea d'Ombra, si deve prendere la briga di trovare anche le coperture economiche per affrontare progetti di questo genere.

L'ALTERNATIVA

Riprende Conte: «Goldin a Treviso è l'auspicio di tutti, ma devono esserci le condizioni. Questa amministrazione ha scelto un'altra progettualità, ambiziosa ed esclusiva, articolata in quattro anni, condivisa con tutte le associazioni di categoria e che in quel momento era possibile finanziare. Se poi qualcun altro ha voglia e disponibilità economica di riportare a Treviso Goldin, sappia che il Comune non si tirerà indietro nel patrocinare l'iniziativa e mettere a disposizione gli spazi». Al curatore della nuova mostra su Van Gogh che aprirà a ottobre a Padova, Conte ribadisce stima umana e professionale, sottolineando il motivo della separazione delle strade: «Semplicemente, nel momento in cui il progetto di Goldin richiedeva conferme per iscritto, non c'erano le risorse per prendere impegni formali».

IL PROTAGONISTA

Dalla parte di Goldin un grazie e una chiusura, almeno per ora: «Ho ascoltato con piacere le parole dell'assessore Caner, che stimo molto. In risposta invece al sindaco ribadisco: non è stato un problema di soldi. Io come curatore e imprenditore ho garantito per l'80% la copertura della mostra». Il telefono di Marco Goldin ieri mattina ha iniziato a squillare molto presto. Perché nei mesi in cui si è consumato l'allontanamento dal progetto Treviso, di fatto non aveva mai voluto davvero intervenire. Poi in Olanda ha detto la sua. E ora la domanda era sempre la stessa: ancora possibile una mediazione? «Se tornerò a Treviso? Come ho detto, mai dire mai. Credo che però sia piuttosto improbabile con questa Giunta, visto che è stato presentato da loro un progetto espositivo che copre l'intero mandato».

IL FUTURO

Goldin incassa i desiderata di chi vorrebbe rivedere le sue mostre e i suoi appuntamenti a Treviso. Ma vuole anche chiare le modalità che hanno portato al trasferimento a Padova del maxi evento per i 25 anni di Linea d'ombra: «Il progetto Van Gogh era una delle quattro grandi mostre pensate per Treviso. Mi fu fatta una proposta e io ho lavorato mesi per mettere in piedi un cartellone quadriennale. Dalla fine della primavera fino all'autunno 2018 per la precisione. Poi i contatti si interruppero». Domenica Marco Goldin ha spento, oltretutto, nei luoghi di Vincent, 59 candeline: «Sono felice di essere riuscito a realizzare molti dei miei desideri, sotto il profilo lavorativo. Mi piacerebbe forse un ciclo di mostre su grandi figure della pittura del Novecento ma si tratta di mostre costose e impegnative». La prima sezione della grande mostra su Van Gogh si intitola il pittore come eroe, colui che annuncia il futuro pur nell'apparente fallimento. «Preferisco rispondere con le parole di reale commozione che due giorni fa mi sono state tributate dagli specialisti e dal pubblico. E io ho avuto un moto d'orgoglio scegliendo di fare le cose al meglio altrove».

Elena Filini

Lina Paronetto

