I CONTRIBUTI

TREVISO Altra variazione di bilancio in arrivo e nuove risorse, anche a fondo perduto, destinate a ridare ossigeno alle attività commerciali e produttive. L'amministrazione comunale, dopo aver investito oltre quattrocentomila euro nei Treviso Found, ha deciso di dare ancora fondo alle risorse a disposizione e stanziare centomila euro per chi intende avviare un'attività produttiva o commerciale in città o nei quartieri: «Sarà un contributo a fondo perduto - spiega Riccardo Barbisan, capogruppo della Lega a palazzo dei Trecento - un ulteriore sforzo che questa amministrazione intende fare a favore di chi ha vuole vincere le paure di questo periodo e avviare una nuova attività produttiva o commerciale». Il finanziamento verrà distribuito attraverso un bando in via di costruzione e punta a sostenere progetti che abbiano due obiettivi: ridare vita a zone della città attualmente sotto tono, quindi contestare il degrado, e mettere sul piatto nuove possibilità di sviluppo economico senza parlare delle opportunità di lavoro. Molto dipenderà dall'idea imprenditoriale alle base e dal progetto: «La cosa fondamentale - ribadisce Barbisan - è però che si tratta di finanziamenti a fondo perduto, quindi che non dovranno essere rimborsati. Il modo migliore per dare un aiuto concreto in un momento di grandi difficoltà come questo».

GLI AIUTI

Questi centomila euro seguono a ruota la campagna dei Treviso Found orchestrata dal sindaco Mario Conte e dal vice Andrea De Checchi. Con due trance di finanziamenti di da 200mila euro l'una, e con la collaborazione della rete Confidi, l'amministrazione comunale è riuscita a mettere in circolo prestiti a tassi estremamente vantaggiosi e con modalità di erogazione molto semplici, per circa quattro milioni di euro. Lo strumento si è rivelato così efficace che altri comuni hanno bussato alle porte di Ca' Sugana per chiedere informazioni.

LE CATEGORIE

Altro finanziamento in arrivo riguarda invece la corposa partita delle festività natalizie che quest'anno, come mai in passato, sarà la vera e propria ancora di salvataggio per molti commercianti. L'idea a cui si sta lavorando a Ca' Sugana è di stanziare 200mila euro a favore delle associazioni di categoria che intendono organizzare manifestazioni e appuntamenti durante il periodo natalizio: «Un contributo che esula da quanto già previsto per il Natale Incantato - spiega Barbisan - incentrato più su spettacoli e avvenimenti culturali. Qui parliamo di eventi dedicati alle attività produttive. Presto verrà reso pubblico il bando per spiegare come muoversi». Anche in questo caso fondamentale sarà il progetto e le possibilità di rilancio di centro e quartieri. A quanto trapela dagli uffici, verranno tenute in particolare considerazione gli eventi che andranno a coprire la fascia oraria dalle 17 in poi quando, dal mercoledì al venerdì, la sosta in centro è gratuita. La fascia oraria di parcheggio a costo zero sarà, come già anticipato, prorogata fino alla fine dell'anno. E in questa ottica sono bene accette tutte le idee che riusciranno a portare più gente possibile in città.

LE FIERE

La variazione di bilancio prevede anche un altro impegno: 17.500 euro per le sostenere le Fiere di San Luca. Non è una cifra altissima, ma sarà messa a disposizione dei gestori delle attrazioni per pagare bollette e oneri: «Anche questo - chiude Barbisan - è un segno molto importante che questa amministrazione vuole dare: considerata la situazione del Covid, non è nemmeno così certo che le Fiere di San Luca si facciano. Da qui a ottobre tante cose possono cambiare. Al momento però sono totalmente confermate, quindi è giusto che l'amministrazione faccia la sua parte».

Paolo Calia

